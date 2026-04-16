16.04.2026 18:27 SPD stinksauer: CDU-Politiker sorgt mit NS-Vergleich erneut für Ärger in der Koalition

Schon wieder fällt der CDU-Politiker Alexander Räuscher auf – nach einem Patronen-Foto jetzt mit einem umstrittenen NS-Vergleich. Die SPD ist verärgert.

Von Christopher Kissmann Magdeburg - Mit einem verunglimpfenden Post hat der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher (55) die SPD in Sachsen-Anhalt massiv verärgert.

Bereits im Oktober 2024 hatte Alexander Räuscher (55, CDU) bereits mit einem Patronen-Foto für Empörung gesorgt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Beide Parteien stellen gemeinsam mit der FDP die Landesregierung. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle (48) sprach von einer "schweren Belastungsprobe" für die Zusammenarbeit in der schwarz-rot-gelben Koalition. Räuscher hatte die SPD in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt, wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete. Er soll auf der Plattform "X" geschrieben haben, die SPD sehe sich "als xxxAP Arbeiterpartei". Mit der verfremdeten Abkürzung spielte Räuscher auf die NSDAP an. Magdeburg Politik Kommission soll Vetternwirtschaft prüfen: AfD bleibt wortkarg Der CDU-Politiker löschte den Post später und bat um Entschuldigung. Sein Tweet sei falsch formuliert gewesen und habe eine falsche Wirkung entwickelt, erklärte der Abgeordnete. "Das bedauere ich."

SPD will das nicht einfach zu den Akten legen

Die SPD war von den Nationalsozialisten 1933 verboten worden. Pähle sagte, Räuschers Vergleich treffe sie schwer. "Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wurden verfolgt, inhaftiert, ermordet. Wer das relativiert oder verdreht, verlässt den Boden einer verantwortlichen politischen Debatte", so Pähle. "Und deshalb ist das wirklich etwas, was wir auch nicht so leicht zu den Akten legen können." Räuscher trage mit seinen Verleumdungen, Falschbehauptungen und nachgeschobenen Entschuldigungen nicht zur Klärung bei, sondern zur Verrohung, betonte Pähle. "Das schadet dem politischen Miteinander in Sachsen-Anhalt." Grundsätzlich arbeite die Koalition aber sehr gut zusammen.

CDU-Fraktion distanziert sich von Räuscher