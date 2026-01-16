Ampel fällt auf Fußgängerin: Drei Verletzte nach Crash in Magdeburg

Magdeburg - Am Donnerstagnachmittag krachte es am Magdeburger Ring: Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einer Fußgängerin wurden drei Menschen verletzt.

An einer Ampel in Magdeburg kam es zu einem heftigen Verkehrsunfall. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 16.15 Uhr war ein 19 Jahre alter Autofahrer im Lemsdorfer Weg (Sudenburg) unterwegs und wollte in die Auffahrt zum Ring abbiegen.

Dabei rammte er den Wagen eines 42-Jährigen, der in Richtung Halberstädter Straße fuhr, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Die genaue Unfallursache ist unbekannt.

Das Unfallauto des Älteren wurde durch den Zusammenprall auf den Gehweg und gegen eine Ampel geschleudert. Diese fiel um und krachte auf eine 30-jährige Fußgängerin, die am Übergang wartete.

Der 19-jährige Autofahrer sowie die Passantin wurden beide schwer verletzt, der 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Alle drei mussten ins Krankenhaus.