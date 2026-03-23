Herannahende Straßenbahn übersehen: Radfahrer verletzt sich am Uniplatz

Magdeburg - Auf dem Universitätsplatz in Magdeburg verletzte sich am Sonntag ein Radfahrer bei einer Kollision mit einer Straßenbahn.

Am Uniplatz in Magdeburg wurde ein Radfahrer (47) von einer Straßenbahn angefahren. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, habe der Radler gegen 16.30 Uhr den Radweg auf der Gareisstraße aus Richtung Universitätsplatz befahren.

Kurz vor der dortigen Straßenbahnhaltestelle wollte er die Straße überqueren und hat dabei eine herannahende Straßenbahn übersehen, hieß es.

Der 47-jährige Mann wurde dabei verletzt. Auch beim Straßenbahnfahrer sorgte das Vorkommnis für einen Schock.

Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.