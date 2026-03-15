Kontrolle verloren: Auto kollidiert mit Apotheke, Rentnerin verletzt

Magdeburg - Am Samstagvormittag ist im Magdeburger Stadtteil Alt Diesdorf ein Auto unkontrolliert gegen die Wand einer Apotheke gefahren. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Statik des Gebäudes wurde laut Experten nicht in Mitleidenschaft gezogen. © Polizeirevier Magdeburg

Eine 81-Jährige befuhr laut einem Sprecher des Polizeireviers Magdeburg einen öffentlichen Parkplatz mit ihrem Auto, als der Wagen plötzlich unkontrolliert beschleunigte.

In weiterer Folge überfuhr sie eine Parkplatzbegrenzung, touchierte ein angestelltes Auto und krachte anschließend gegen die Gebäudewand.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Rentnerin leicht verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Andere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.