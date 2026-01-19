Mann durch Sprengmittel verletzt: Polizei durchsucht Wohnung in Magdeburg

Magdeburg - Am Sonntagnachmittag wurde in Magdeburg ein Mann bei einer Explosion verletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Mann wurde nach der Explosion in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Grünstraße im Stadtteil Neue Neustadt.

Demnach habe der spätere Verletzte hier ein "bisher nicht verifizierten Sprengmittel" gefunden, hieß es. Anschließend soll er die Pyrotechnik mit Zellstoff verstärkt haben.

Währenddessen sei der Sprengkörper jedoch bereits explodiert, sodass sich der Mann Verletzungen zuzog.

Aufgrund der Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, erklärte die Polizei.