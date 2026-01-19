Mann durch Sprengmittel verletzt: Polizei durchsucht Wohnung in Magdeburg
Magdeburg - Am Sonntagnachmittag wurde in Magdeburg ein Mann bei einer Explosion verletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Grünstraße im Stadtteil Neue Neustadt.
Demnach habe der spätere Verletzte hier ein "bisher nicht verifizierten Sprengmittel" gefunden, hieß es. Anschließend soll er die Pyrotechnik mit Zellstoff verstärkt haben.
Währenddessen sei der Sprengkörper jedoch bereits explodiert, sodass sich der Mann Verletzungen zuzog.
Aufgrund der Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, erklärte die Polizei.
Aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde die Wohnung der Person durchsucht sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses dauert an.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa