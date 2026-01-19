Mann durch Sprengmittel verletzt: Polizei durchsucht Wohnung in Magdeburg

In Magdeburg wurde ein Mann bei einer Explosion von Sprengmitteln verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Sonntagnachmittag wurde in Magdeburg ein Mann bei einer Explosion verletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Mann wurde nach der Explosion in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)
Der Mann wurde nach der Explosion in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Grünstraße im Stadtteil Neue Neustadt.

Demnach habe der spätere Verletzte hier ein "bisher nicht verifizierten Sprengmittel" gefunden, hieß es. Anschließend soll er die Pyrotechnik mit Zellstoff verstärkt haben.

Währenddessen sei der Sprengkörper jedoch bereits explodiert, sodass sich der Mann Verletzungen zuzog.

Raser flieht in Magdeburg vor Polizei - und baut gleich vier Unfälle
Magdeburg Unfall Raser flieht in Magdeburg vor Polizei - und baut gleich vier Unfälle

Aufgrund der Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, erklärte die Polizei.

Aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde die Wohnung der Person durchsucht sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses dauert an.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Unfall: