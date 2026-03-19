Rentnerin kollidiert mit Hauswand in Magdeburg: Statiker im Einsatz

Magdeburg - In Stadtfeld West, einem Viertel in Magdeburg , ist am Donnerstag eine Rentnerin (84) gegen eine Hauswand gefahren.

Die Rentnerin beschädigte mit ihrem Wagen zunächst ein geparktes Auto und krachte dann über ein Grundstücksmauer. © Polizeirevier Magdeburg

Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Magdeburg zufolge war eine 84-Jährige gegen 9.30 Uhr mit ihrem Auto im Trappenweg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte die Frau zunächst einen geparkten Hyundai.

Kurz darauf fuhr sie weiter über einen Bordstein, gegen eine Grundstücksmauer und geradewegs in den Vorgarten eines Wohnhauses. Der Opel kam erst an der Hauswand zum Stehen, erklärte eine Polizeisprecherin.

Da zunächst nicht bekannt war, ob die Statik des Hauses bei dem Unfall beschädigt wurde, musste ein Statiker zur Überprüfung anrücken.

Schwerwiegende Beschädigungen in der Bausubstanz konnten jedoch ausgeschlossen werden.