Schwerer Unfall in Magdeburg legt Linienverkehr auf Nordbrückenzug lahm

Magdeburg - Am Mittwochvormittag ist es in der Magdeburger Innenstadt zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Zwischenzeitlich kam es daher zu Störungen im Bahnverkehr.

Eine junge Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, ereignete sich der Unfall im Bereich der Walther-Rathenau-Straße.

Zunächst wurde vermutet, dass womöglich eine Bahn der Linie 9 an dem Vorfall beteiligt gewesen sein könnte. Dies bestätigte sich jedoch nicht.

Mehrere Rettungswagen und Streifenwagen waren auf den dortigen Gleisen im Einsatz. Aufgrund der Umstände konnte vorübergehend keine Straßenbahn über den Nordbrückenzug fahren.

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde bei dem Unfall mindestens eine Person schwer verletzt. Hierbei handelt es sich um eine 25-jährige Radfahrerin aus Magdeburg.

Zeugen schilderten der Polizei, dass ein 84-jähriger Autofahrer von der Gustav-Adolf-Straße an einer Ampel nach rechts auf die Walther-Rathenau-Straße einbiegen wollte.

"Als die Ampelanlage auf das grüne Signal umschaltete, ließ er zunächst noch Fußgänger passieren, bis er anfuhr", so die Polizeisprecherin. Zeitgleich überquerte die Fahrradfahrerin von der gegenüberliegenden Straßenseite die Fahrbahn, ebenfalls bei "Grün". Der Autofahrer übersah dies, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Durch die Kollision rutschte die 25-Jährige mit ihrem Fahrrad unter den Wagen und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 84-Jährige blieb unverletzt.