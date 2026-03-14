Tödlicher Unfall in Magdeburg: Radfahrer von Skoda erfasst
Magdeburg - Am Freitagabend kam es in Magdeburg zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer sein Leben verlor.
Der tödliche Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg gegen 22.13 Uhr im Gewerbegebiet Nord.
Der 29-jährige Radfahrer wollte den August-Bebel-Damm auf Höhe der Parchauer Straße kreuzen.
Hierbei kollidierte er jedoch mit einem Skoda, welcher stadteinwärts unterwegs war.
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Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte durch den Notarzt nur noch der Tod des 29-Jährigen festgestellt werden, erklärte ein Polizeisprecher.
Wie genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa