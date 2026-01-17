Unfall in Magdeburg: Junge Autofahrerin landet im Straßengraben

Magdeburg - Im Beyendorf-Sohlen, einem Stadtteil von Magdeburg , wurde eine 19-Jährige bei einem Glätteunfall am Freitagmorgen leicht verletzt.

Das Auto kam auf der Seite zum Stehen. © Polizeirevier Magdeburg

Die junge Fahrerin war gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 1226 von Osterweddingen in Richtung Beyendorf-Sohlen unterwegs.

Laut dem Polizeirevier Magdeburg kam die 19-Jährige in einer leichten Rechtskurve aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab.

Anschließend geriet der Wagen in den Straßengraben und krachte auf die Seite. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt.