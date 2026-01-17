Unfall in Magdeburg: Junge Autofahrerin landet im Straßengraben
Magdeburg - Im Beyendorf-Sohlen, einem Stadtteil von Magdeburg, wurde eine 19-Jährige bei einem Glätteunfall am Freitagmorgen leicht verletzt.
Die junge Fahrerin war gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 1226 von Osterweddingen in Richtung Beyendorf-Sohlen unterwegs.
Laut dem Polizeirevier Magdeburg kam die 19-Jährige in einer leichten Rechtskurve aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab.
Anschließend geriet der Wagen in den Straßengraben und krachte auf die Seite. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt.
Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Verunfallte mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg