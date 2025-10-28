Magdeburger Weihnachtsmarkt: Aufbau mit neuer Anordnung gestartet

Magdeburg - Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarkts läuft - er wird anders aussehen als im vergangenen Jahr, als ein 50-Jähriger mit einem Mietwagen darüber fuhr, sechs Menschen tötete und über 300 Personen verletzte .

Weihnachtsmarkt-Geschäftsführer Paul-Gerhard Stieger ließ die Stände neu anordnen. (Archivfoto) © Robert Lilge/TAG24

"Es war eine schwierige Entscheidung, den Weihnachtsmarkt wieder auf dem Platz zu machen", sagte der Geschäftsführer der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH, Paul-Gerhard Stieger, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Stände würden nun neu angeordnet. Die Gasse auf dem Marktplatz, durch die der Todesfahrer raste, soll es in der Form nicht mehr geben. Die große Weihnachtspyramide werde als optische Trennung seitlich auf dem Marktplatz eingesetzt, so Stieger.

Eine Straße in der Nähe des Rathauses bleibt frei, dort wurden vor Kurzem Gedenkplatten für die Todesopfer in den Boden eingelassen.

Der Weihnachtsmarkt wird laut Stieger am 20. November öffnen, an dem Tag ohne Zeremonie. Erst nach dem Totensonntag sei die Ankunft des Weihnachtsmannes geplant, voraussichtlich am 24. November.

Am 20. Dezember, wenn sich der Anschlag jährt, soll der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben. Der Prozess gegen den Täter soll am 10. November beginnen.

Der 50-Jährige war kurz vor Weihnachten mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Er tötete einen neunjährigen Jungen und fünf Frauen, mehr als 300 weitere Menschen wurden teils schwerst verletzt.