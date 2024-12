Menschenkette in Magdeburg: Tausende setzen Zeichen gegen rechten Hass nach Anschlag

Auf und rund um den Weihnachtsmarkt bildete sich eine Kette aus Menschen mit Kerzen in der Hand. © Isabelle Wiermann/TAG24

Parallel zu einer Zusammenkunft der AfD am Domplatz haben sich am heutigen Montagabend viele Menschen im Bereich des Weihnachtsmarkts zusammengefunden.

Sie trauern um die Opfer und sprechen sich gegen Hetze durch rechte Gruppen aus.

"Erschrocken und wütend stellen wir fest, dass Menschen diese grausame Tat für ihre Politik instrumentalisieren wollen", hieß es in der Ankündigung der Veranstaltung. Man wolle gemeinsam Trauern und Hass keine Chance geben.

Rund um den Weihnachtsmarkt bildete sich eine Kette aus Menschen mit flackernden Kerzen in der Hand. Im Bereich des Riesenrades sangen sie gemeinsam das Lied "Dona nobis pacem" (deutsch: "Gib uns Frieden").

Als Rettungskräfte aus der Richtung des Allee-Centers die Menge betraten, bekamen sie Applaus und "Danke"-Rufe.

Der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge beteiligten sich 4000 Personen an der Menschenkette und 3500 Menschen an der AfD-Kundgebung am Domplatz.