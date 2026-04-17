Frühlingsgefühle in Sachsen-Anhalt: Sonniges und warmes Wetter versüßt das Wochenende

Magdeburg - Der Frühlingsanfang liegt seit fast einem Monat hinter uns, doch an diesem Wochenende nimmt das Wetter in Sachsen-Anhalt kurzzeitig richtig Fahrt auf.

Das Wochenende in Sachsen-Anhalt sorgt mit über 20 Grad für Frühlingsgefühle. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Denn zum ersten Mal wird mehrfach die 20-Grad-Marke geknackt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Schon am Freitag gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix mit bis zu 21 Grad. Nur im Harz bleibt es etwas kühler mit gelegentlichen Schauern. Auch nachts ist von Frost keine Rede mehr. Erwartet werden 10 bis 5 Grad.

Der Samstag schließt sich nahtlos an den Freitag an. Bei Sonne und Wolken klettert das Thermometer auf 20 bis 22 Grad. Zum Abend hin soll jedoch der Himmel zuziehen. Dabei steigt das Regenrisiko, weshalb es in der Nacht auf Sonntag zeitweise zu Schauern kommen kann.

Mit gelegentlichen Schauern und einem wolkenverhangenen Himmel geht es am Sonntag weiter. Die Tagestemperaturen sinken auf Werte zwischen 12 und 15 Grad.