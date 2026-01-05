Winter setzt sich fest: Dauerfrost und Schnee in Sachsen-Anhalt
Magdeburg - Der über Sachsen-Anhalt hergefallene Winter bleibt keine Eintagsfliege. In dieser Woche wird bei frostigen Temperaturen erneut Schnee erwartet.
Zunächst gibt es zum Start am Montag einen trockenen und teils heiteren Tag bei Höchsttemperaturen zwischen -2 und 0 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Erst in der Nacht auf Dienstag kann es bei -7 bis -5 Grad erneut zu Schneeschauern kommen.
Der komplette Dienstag bleibt hingegen trocken und niederschlagsfrei. Bei Höchstwerten von -3 bis 0 Grad bleibt es frostig. Dort, wo der Himmel nachts aufklart, können bis zu -11 Grad erreicht werden.
Zur Mitte der Woche muss tagsüber und in der Nacht wieder mit Neuschnee gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben unverändert und liegen leicht unter dem Gefrierpunkt zwischen -5 und 0 Grad.
Am Donnerstag ändert sich daran nicht viel. Bei gelegentlichen Schneeschauern klettert das Thermometer nicht über 0 Grad hinaus.
Erst zum Ende der Woche können die Temperaturen wieder leicht ins Plus gehen, zeigen erste Vorhersagen. Zeitgleich steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit und damit die Glättegefahr.
Titelfoto: Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de