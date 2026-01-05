Winter setzt sich fest: Dauerfrost und Schnee in Sachsen-Anhalt

In dieser Woche bleibt der Winter in Sachsen-Anhalt und bringt neuen Schnee mit sich. Erst zum Wochenende kann Tauwetter und Glatteis eintreten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der über Sachsen-Anhalt hergefallene Winter bleibt keine Eintagsfliege. In dieser Woche wird bei frostigen Temperaturen erneut Schnee erwartet.

In dieser Woche bleibt es in Sachsen-Anhalt winterlich. (Symbolbild)
Zunächst gibt es zum Start am Montag einen trockenen und teils heiteren Tag bei Höchsttemperaturen zwischen -2 und 0 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Erst in der Nacht auf Dienstag kann es bei -7 bis -5 Grad erneut zu Schneeschauern kommen.

Der komplette Dienstag bleibt hingegen trocken und niederschlagsfrei. Bei Höchstwerten von -3 bis 0 Grad bleibt es frostig. Dort, wo der Himmel nachts aufklart, können bis zu -11 Grad erreicht werden.

Zur Mitte der Woche muss tagsüber und in der Nacht wieder mit Neuschnee gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben unverändert und liegen leicht unter dem Gefrierpunkt zwischen -5 und 0 Grad.

Am Donnerstag ändert sich daran nicht viel. Bei gelegentlichen Schneeschauern klettert das Thermometer nicht über 0 Grad hinaus.

Erst zum Ende der Woche können die Temperaturen wieder leicht ins Plus gehen, zeigen erste Vorhersagen. Zeitgleich steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit und damit die Glättegefahr.

