Winter setzt sich fest: Dauerfrost und Schnee in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der über Sachsen-Anhalt hergefallene Winter bleibt keine Eintagsfliege. In dieser Woche wird bei frostigen Temperaturen erneut Schnee erwartet.

In dieser Woche bleibt es in Sachsen-Anhalt winterlich. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Zunächst gibt es zum Start am Montag einen trockenen und teils heiteren Tag bei Höchsttemperaturen zwischen -2 und 0 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Erst in der Nacht auf Dienstag kann es bei -7 bis -5 Grad erneut zu Schneeschauern kommen.

Der komplette Dienstag bleibt hingegen trocken und niederschlagsfrei. Bei Höchstwerten von -3 bis 0 Grad bleibt es frostig. Dort, wo der Himmel nachts aufklart, können bis zu -11 Grad erreicht werden.

Zur Mitte der Woche muss tagsüber und in der Nacht wieder mit Neuschnee gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben unverändert und liegen leicht unter dem Gefrierpunkt zwischen -5 und 0 Grad.

Am Donnerstag ändert sich daran nicht viel. Bei gelegentlichen Schneeschauern klettert das Thermometer nicht über 0 Grad hinaus.