Sonnenschein und Frost: In Sachsen-Anhalt wird es bitterkalt
Magdeburg - Das Wetter sorgt in dieser Woche in Sachsen-Anhalt einerseits für viel Freude. Jedoch muss sich warm angezogen werden.
Denn in den kommenden Tagen wird es sonnig mit nur wenig bis keine störenden Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. "Sonnig und trocken" heißt es durchgehend von Montag bis Donnerstag.
Allerdings gibt es Veränderungen bei den Temperaturen. Sie gehen nämlich langsam wieder in den frostigen Bereich.
So erreichen die Werte am Montag noch 2 bis 5 Grad, während es nachts schon mit -4 bis -7 Grad sehr eisig wird.
Dienstag geht es im Land schon ein wenig frischer zu. Die Werte erreichen tagsüber nur noch 1 bis 4 Grad.
Am Mittwoch könnte es in Teilen Sachsen-Anhalts schon Dauerfrost geben. Erwartet werden Werte zwischen -2 bis 2 Grad.
Ab Donnerstag bleiben die Temperaturen dann im negativen Bereich und es gibt anhaltenden Frost bei Werten um die -3 bis 0 Grad.
In den Nächten kann das Thermometer stellenweise bis zu -10 Grad erreichen. Erste Vorhersagen zeigen, dass der Dauerfrost auch die kommende Woche über anhält.
