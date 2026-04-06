Sonne satt für Sachsen-Anhalt: Aber nachts wird eiskalt
Magdeburg - Die Ostertage neigen sich langsam dem Ende zu und der Alltagstrott beginnt wieder: Aber immerhin ist das Wetter schön! Auf Sachsen-Anhalt wartet eine Woche voller Sonne.
Der Ostermontag wird überwiegend heiter mit einigen wenigen Wolken. Trocken bleibt es aber durchweg, meldet der Deutsche Wetterdienst.
Die Temperaturen liegen bei etwa 14 und in höheren Lagen bei etwa 10 Grad. Dazu weht ein frischer Wind. Auf dem Brocken und im Harz sind sogar Sturmböen möglich.
Am Dienstag und Mittwoch heißt es dann Sonne satt! Wolken oder Regen gibt es keine, nur tollstes Frühlingswetter mit Temperaturen bis zu 18 Grad.
Erst am Donnerstag zieht sich der Himmel wieder etwas zu, aber auch zum Ende der Woche bleibt alles trocken.
Früh sollte aber etwas mehr Zeit zum Autokratzen eingeplant werden: Die Nächte stehen mit Frost und klirrekalten Temperaturen um den Nullpunkt vor der Tür.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Bahlo/dpa, Screenshot/wetteronline.de