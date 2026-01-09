Wintersturm "Elli" tobt über Sachsen-Anhalt: Tram entgleist, Bahn-Chaos in Magdeburg

Magdeburg - Sturmtief "Elli" fegt seit dem frühen Morgen über Sachsen-Anhalt - auch die Landeshauptstadt bleibt nicht verschont. In Magdeburg kam es zu ersten Unfällen .

Wintersturm "Elli" tobt auch über Magdeburg. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auf der spiegelglatten Straße war gegen 9 Uhr unter der Ringbrücke in der Wiener Straße nahe der Haltestelle "S-Bahnhof Neustadt" ein Auto auf die Straßenbahngleise gerutscht.

Fünf Linien wurden zwischenzeitlich umgeleitet, kommen inzwischen aber wieder durch.

Doch jetzt melden die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB): Es fahren keine Bahnen mehr nach Sudenburg, weil dort eine Tram entgleist sei. Sie müsse jetzt erst aus den Schneemassen befreit werden. Auch in der Hohepfortestraße im Stadtteil Alte Neustadt steckt eine Bahn fest.

Die Linie 10 fährt demnach ab Südring als Linie 1 zum Barleber See und die 1 ab Südring zurück zum Alten Markt. Fahrgäste sollen auf die Buslinie 52 ausweichen.

Die MVB warnt: Derzeit kommt es auf allen Linien zu Behinderungen und Verspätungen.