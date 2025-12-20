"Wir sind füreinander da": Anschlags-Gedenken mit Gottesdienst in Magdeburg gestartet

Magdeburg - Ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird in der Stadt an die sechs Toten und Hunderten Verletzten erinnert.

In Gedenken an die Opfer wurden Kerzen entzündet. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Auftakt kamen am Vormittag bei einem Gottesdienst in der Magdeburger Johanniskirche auch ein Notfallseelsorger, ein Arzt und eine Betroffene zu Wort. Sie hoben den Zusammenhalt und die große Hilfsbereitschaft an dem Anschlagsabend hervor.

Die Betroffene sagte: "Eins hat es uns gezeigt: Wir sind füreinander da, wir halten zusammen und stehen für uns ein. Wir lassen uns trotz der schrecklichen Tat unsere Weihnachten nicht nehmen."

Binnen einer Minute und vier Sekunden habe sich alles geändert. Gerade noch hätten bunte Lichter, Karusselle, leuchtende Kinderaugen, Sorglosigkeit und Düfte von Glühwein und Gebäcken das friedliche Bild bestimmt.

Dann wurden durch das Täterfahrzeug Menschen herumgeschleudert, ein Chaos brach aus. "Die Schreie sind bis heute in den Köpfen", sagte die Betroffene.

Die Stadt habe das Glück gehabt, dass viele Menschen vor Ort gewesen seien, die nicht gezögert hätten, zu helfen: Passanten, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Pflegekräfte und Ärzte. "Mein persönlicher Dank geht an alle Retter."