Bund will Intel-Ansiedlung mit fast 10 Milliarden Euro fördern

Magdeburg - Deutschland will unabhängiger von globalen Lieferketten werden. Wichtiger Schritt: Die geplante Mega-Ansiedlung von Chipfabriken in Magdeburg. Jetzt scheint der Deal in trockenen Tüchern.

Jörg Kukies (1.Reihe, r), Staatssekretär im Bundeskanzleramt, und Keyvan Esfarjani (1.Reihe, l.), Intel-Vorstandsmitglied, sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und Pat Gelsinger (2.Reihe, l.), CEO von Intel im Bundeskanzleramt bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur neuen Förderhöhe. © Carsten Koall/dpa

Die Bundesregierung will nach dpa-Informationen eine Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Sachsen-Anhalt mit 9,9 Milliarden Euro unterstützen. Demnach investiert Intel einschließlich staatlicher Hilfen damit mehr als 30 Milliarden Euro.

Die Aufstockung der staatlichen Hilfen muss von der EU-Kommission allerdings noch genehmigt werden.

Im März 2022 hatte Intel bekanntgegeben, dass in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg ab 2027 Chips produziert werden sollen. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Außerdem ist ein High-Tech-Park für die Ansiedlung von Zulieferern geplant.

Intel will mit seiner Produktion in Sachsen-Anhalt in vier bis fünf Jahren beginnen. Der Bau der Fabriken in Magdeburg sei ein wichtiger Schritt hin zu ausgewogenen und widerstandsfähigen Lieferketten in Europa, sagte Unternehmenschef Pat Gelsinger am Montag.

"Wir danken der Bundesregierung, Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und der Regierung von Sachsen-Anhalt für ihre Partnerschaft und ihr gemeinsames Engagement bei der Verwirklichung der Vision einer lebendigen, nachhaltigen und führenden Halbleiterindustrie in Deutschland und der EU."