Verkehrsanbindung für High-Tech-Park und Intel-Werk: Das investiert Sachsen-Anhalt!

In Magdeburg haben die Arbeiten an der L50 für eine leistungsfähige Verkehrsanbindung an den neuen High-Tech-Park begonnen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Die Arbeiten für die neue leistungsfähige Verkehrsanbindung an den geplanten High-Tech-Park und die Intel-Ansiedlung laufen auf Hochtouren. So viel investiert Sachsen-Anhalt in das Vorhaben. Erste Baumaschinen stehen für die Arbeiten an der L50 bereit. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Am heutigen Freitag haben die Arbeiten für den Ausbau der Landesstraße 50 südöstlichen von Magdeburg begonnen. "Die Anbindung ist von hoher wirtschaftlicher Bedeutung für die Region Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt", so Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) beim feierlichen Spatenstich am Magdeburger Eulenberg. Für den Bau des Intel-Werks und die Erschließung des High-Tech-Parks sei der Ausbau der L50 eine wichtige Voraussetzung. Hierfür investiert das Land knapp 3,9 Millionen Euro. Magdeburg Wirtschaft Insolvenz: Diese Fleischerei schließt fünf Filialen in Magdeburg! Nach Angaben der Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (60, FDP), umfasst die Baumaßnahme den vierspurigen Ausbau der Wanzleber Chaussee (L50) auf einer Länge von knapp anderthalb Kilometern. Neben Baustellenzufahrten wird auf der kompletten Streckenlänge ein Radweg gebaut. Abbiegespuren und die Ampeln sollen zudem für einen sicheren Verkehrsfluss sorgen. Das ist für die nächsten Monate auf der L50 geplant. © Bildmontage: Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt Im November 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Bis dahin wird die L50 voll gesperrt bleiben. Alternativrouten werden jedoch ausgeschildert.

