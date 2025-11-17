Fahrer besoffen unterwegs: Vier Kinder im Auto, darunter ein Säugling

Poseritz (Vorpommern-Rügen) - Wie verantwortungslos kann man sein? Auf Rügen hat ein betrunkener Mann am Samstagabend eine Spritztour mit seinem Auto gemacht. An Bord waren auch vier Kinder.

Die Einsatzkräfte haben bei dem Fahrer eine Alkoholkontrolle durchgeführt. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Der Wagen fiel einer Streife gegen 21.30 Uhr nahe Poseritz "aufgrund seiner ungewöhnlich zügigen Fahrweise" auf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug und stellten fest, dass der Fahrer betrunken war. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, entdeckten die Polizeikräfte in dem Auto auch noch einen Säugling und drei Kinder unter zehn Jahren.

Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein des Suff-Fahrers.