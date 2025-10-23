Teenager stirbt bei Unfall mit Fahrerflucht
Jarmen (Vorpommern-Greifswald) - Ein Teenager wird am Donnerstag bei einem Unfall in Mecklenburg-Vorpommern tödlich verletzt. Der Verursacher haut einfach ab. Die Fahndung läuft.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 15-Jährige gegen 12.45 Uhr mit seinem Moped auf der Kreisstraße 101 zwischen den Ortsteilen Zarrenthin und Müssentin unterwegs.
Dabei sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug gekommen.
Der oder die Fahrer(in) sei anschließend vom Unfallort geflüchtet und habe den tödlich verletzten Jugendlichen einfach auf der Straße liegen gelassen.
Wie der Nordkurier berichtet, entdeckten zwei Lkw-Fahrer das Unfallopfer genau an der Zufahrt zum Kieswerk Müssentin. Demnach wurde zwar auch noch ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen, der konnte aber nur noch den Tod des Jungen feststellen.
An der Rekonstruktion des Unfallhergangs soll auch ein Experte der DEKRA beteiligt gewesen sein. Demzufolge könnte ein anderer Laster den tödlichen Crash verursacht haben. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach dem beteiligten Fahrzeug, dauern an.
