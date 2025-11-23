Bombenentschärfung am Westfriedhof hat begonnen: 7000 Menschen betroffen

München - Bei Bauarbeiten am nördlichen Rand des Westfriedhofs wurde eine 500-Kilo Fliegerbombe entdeckt , die am Sonntag entschärft werden soll. 7000 Betroffene mussten dazu den Bereich verlassen.

Die Polizei hat den Westfriedhof und die Umgebung abgesperrt. © Felix Hörhager/dpa

Laut dem Kampfmittelräumdienst ist der Blindgänger stabil und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Für die Entschärfung wurde trotzdem eine Sperrzone mit einem Radius von rund 700 Metern eingerichtet. Auch der Westfriedhof bleibt am Sonntag gesperrt.

Laut Stadt sind circa 7000 Menschen in dem Bereich betroffen und mussten die Zone bis 9 Uhr am Sonntag verlassen haben.

Darunter sind auch die Bewohner des Seniorenheims St. Bethel. Sie wurden, wie alle Hilfsbedürftigen Menschen, bei der Räumung des Gebiets vom Bayerischen Roten Kreuz unterstützt.

Polizei und Feuerwehr kontrollierten den Bereich anschließend bis halb eins. "Die Entschärfung beginnt in Kürze", so die Feuerwehr. Ein dreiköpfiges Entschärfungsteam machte sich daran, die Bombe unschädlich zu machen.