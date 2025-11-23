Bombenentschärfung am Westfriedhof: 7000 Menschen betroffen

München - Bei Bauarbeiten am nördlichen Rand des Westfriedhofs wurde eine 500-Kilo Fliegerbombe entdeckt . Die Entschärfung ist für Sonntag geplant. 7000 Betroffene mussten dazu den Bereich verlassen.

Rund um die Bombe wurde eine Sperrzone eingerichtet. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut dem Kampfmittelräumdienst ist der Blindgänger stabil und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Für die Entschärfung wurde trotzdem eine Sperrzone mit einem Radius von rund 700 Metern eingerichtet.

Laut Stadt sind circa 7000 Menschen in dem Bereich betroffen und mussten die Zone bis 9 Uhr am Sonntag verlassen haben. Darunter sind auch die Bewohner des Seniorenheims St. Bethel. Sie wurden wie alle Hilfsbedürftigen Menschen bei der Räumung des Gebiets vom Bayerischen Roten Kreuz unterstützt.

Auch der Westfriedhof ist am Sonntag gesperrt.

Über den Vormittag setzte die Münchner Verkehrsgesellschaft zusätzliche Busse als Evakuierungsshuttle zwischen Westfriedhof und dem Gymnasium Moosach ein.

Ein Infotelefon wurde für Betroffene unter der Telefonnummer (089) 2353-55555 eingerichtet.