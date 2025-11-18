Lkw-Chaos auf Autobahnen: ADAC schlägt Alarm – jede zweite Raststätte lebensgefährlich!

ADAC warnt vor Gefahr auf deutschen Autobahnen: Lkws parken auf Raststätten-Einfahrten, es fehlen 20.000 Parkplätze.

Von Paulina Sternsdorf

München - Drei Jahre nach der letzten großen Analyse zur Lkw-Parksituation an deutschen Autobahnen fällt die Bilanz ernüchternd aus: Die Lage ist weiterhin dramatisch – und hat sich kaum verbessert.

Bundesweit fehlen laut ADAC 20.000 Lkw-Parkplätze auf Raststätten. (Archivfoto) © Theo Klein/ADAC/obs Eine aktuelle ADAC-Erhebung an 100 Rastanlagen zeigt, wie angespannt die Situation tatsächlich ist. An nahezu jeder zweiten Anlage (48 von 100) stellten die Tester Lkw fest, die in hochgefährlichen Bereichen wie Ein- und Ausfahrten oder sogar auf dem Seitenstreifen parkten – eingestuft in die Gefahrenkategorie Rot. Doch auch abseits dieser Extremfälle war die Lage kritisch: Auf 85 Rastplätzen standen Lastwagen im absoluten Halteverbot oder auf ausdrücklich verbotenen Flächen, etwa auf Parkplätzen für Pkw (Kategorie Orange). München Illegale Aktion bringt Eisbachwelle zurück: Wie soll es jetzt weitergehen? Und das Parken außerhalb markierter Stellflächen, beispielsweise in den Fahrgassen zwischen den offiziellen Parkbuchten, gehörte fast schon zum Normalzustand – die Kategorie Gelb.

Rastanlagen schon vor Einbruch der Nacht belegt

Die ADAC-Tester zählten um 22, 23 und 0 Uhr – mit eindeutigem Ergebnis: Schon zur ersten Erhebung waren die meisten Rastanlagen vollständig belegt, danach stieg der Druck weiter. Den traurigen Spitzenplatz hält erneut die Raststätte Kassel Ost Lohfelden (A7) mit 138 Verstößen, darunter drei in der höchsten Gefahrenstufe. Auch Lichtendorf Nord und Tecklenburger Land West (beide A1) fielen mit je bis zu acht Lkw in hochriskanten Bereichen negativ auf. Positive Ausnahmen blieben rar: Plater Berge West (A14) verzeichnete keinerlei Verstöße, und Kutzhof Süd (A8) wies lediglich einen leichten Regelverstoß auf.

An Deutschlands Autobahnen fehlen rund 20.000 Stellplätze für Lkws