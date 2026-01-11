Alkohol, Drogenverdacht, kein Führerschein: BMW-Fahrer kracht in Streifenwagen

München - Blaulicht und Martinshorn ignorierte er. Erst ein Zusammenstoß mit einem Streifenwagen konnte einen BMW -Fahrer in München stoppen. Die Liste der Vorwürfe gegen den 38-Jährigen ist lang.

In München ist ein BMW-Fahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Mann war am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Landsberger Straße unterwegs und überfuhr an der Kreuzung zur Von-der-Pfordten-Straße in Laim eine rote Ampel. Das teilte die Polizei mit.

Eine Streife hatte den Verstoß beobachtet und wollte den Fahrer stoppen. Doch statt anzuhalten, ignorierte der 38-Jährige sämtliche Signale, wendete abrupt und flüchtete Richtung Willibaldstraße.

Mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es der Polizei kurze Zeit später, den BMW zu stellen. Dabei kam es jedoch noch zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fluchtauto und einem Streifenwagen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde schnell klar, warum der Fahrer offenbar keine Lust auf eine Verkehrskontrolle hatte: Der 38-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis, stand unter Alkoholeinfluss und zudem bestand der Verdacht auf Drogenkonsum.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der BMW abgeschleppt.