Angriff auf 14-Jährigen am Marienplatz: Polizei sucht dieses Schläger-Trio
München - Nach einem Raubdelikt auf einen 14-Jährigen sucht die Münchner Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach drei jungen Männern.
Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall am 6. April gegen 17.50 Uhr im Sperrengeschoss des Marienplatz auf einer Rolltreppe zur S-Bahn.
Dort wurde der 14-Jährige von den drei Jugendlichen angesprochen und aufgefordert, seine FC-Bayern-Jacke auszuziehen.
Als das Opfer dies nicht tat, wurde er von dem Trio am Ende der Rolltreppe bedrängt. Einer der Angreifer "versuchte dabei, dem 14-Jährigen die Jacke auszuziehen und schlug ihm aufgrund der Gegenwehr mit der Faust gegen den Kopf, bevor er die Jacke schließlich entriss", so die Polizei.
Das Opfer wurde durch den Faustschlag verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Täter 1:
- männlich
- etwa 16 Jahre
- blonde Haare
- west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild
- schlank
- bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit blauer Aufschrift, hellblauer Jeans, weiße Sneaker, hellblauer Pullover umgebunden
Täter 2:
- männlich
- etwa 16 Jahre alt
- mittelblonde Haare
- west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild
- schlank
- bekleidet mit einem weißen T-Shirt, hellblauer Jeans, weiße Sneaker
Täter 3:
- männlich
- etwa 17 Jahre alt
- dunkle Haare
- Kinnbart
- west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild
- schlank
- bekleidet mit einem blauen Pullover, dunkelblaue Hose, weiß/blaue Sneaker
Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Telefonnummer 08929100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Polizei (Montage)