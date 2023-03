Neun Würgeschlangen dem qualvollen Kältetod überlassen! 5000 Euro Belohnung ausgelobt

Rohrbach - Tierschützer und Polizei suchen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm einen Tierquäler. Neun Schlangen wurden offenbar in Rohrbach den tödlichen Minusgraden überlassen.

Ein Unbekannter hat mehrere Würgeschlangen offenbar im Wald ausgesetzt und sie den tödlichen Minusgraden überlassen. © vifogra / Goppelt

"Ich bin maßlos entsetzt. Ich kann nicht verstehen, wie man Tieren so was antun kann", zeigt sich Manuela Braunmüller, Vorstandsvorsitzende beim hiesigen Tierschutzverein, betroffen.

Sie und der Jäger Franz Reiter zeigen ein persönliches Interesse daran, den oder die Verantwortlichen zu finden.

Reiter war es, der bei seiner täglichen Revierbegehung die qualvoll gestorbenen Tiere am Samstag aufgefunden hatte. "Ich habe jetzt sofort erkannt, dass es eben Pythons sind und dann so auf einem Haufen. Das deutet eindeutig darauf hin, dass die aus dem Auto rausgeschmissen worden sind", mutmaßt der Jäger.

Nachdem die Polizei den Fall aufgenommen hatte, kam ihm noch ein letzter Hoffnungsgedanke. "Schlangen vertragen ein gewisses Maß an Kälte. Jetzt steck' ich sie in Heizkeller, da ist schön warm unten", überlegte er auf der Heimfahrt und hoffte, dass "noch ein Funken Leben" in den teils von Eiskristallen und Schnee bedeckten Tieren stecken könnte. Vergebens. Für die Schlangen kam jede Hilfe zu spät.

Die Würgeschlangen, die ursprünglich aus Westafrika kommen und Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad bevorzugen, waren tot.