Der Attentäter von München: Nachbarn berichten von Veränderung kurz vor der Tat

München - Am Donnerstag raste Farhad N. mit seinem Mini Cooper in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München. 36 Menschen wurden teils schwer verletzt, ein zwei Jahre altes Kind befand sich am Freitag nach Klinik-Angaben in kritischem Zustand. Nachbarn sagten über den 24 Jahre alten Afghanen, dass er zwar immer nett gewesen sei, sich aber in letzter Zeit verändert habe.