Details zum Anschlag in München: Hier kaufte der Täter seine Waffe

München - Nach dem vereitelten mutmaßlichen Terroranschlag in München haben die Ermittler weitere Details zum Fall bekannt gegeben. So kaufte der 18-Jährige seine Waffe erst einen Tag vor der Tat.

Zum Motiv gäbe es noch keine Erkenntnisse: Botschaften oder ähnliches habe der Tatverdächtige nicht hinterlassen. Im Zusammenhang mit einem Computerspiel hatten Kollegen in Österreich in der Vergangenheit Bezüge zur islamistischen Gruppe "Haiat Tahrir al-Scham" (kurz: HTS) hergestellt.

Bevor es zum Schusswechsel mit der Polizei kam, hatte er sich außerdem Zutritt zu zwei Gebäuden verschafft. An der Parkanlage kam es dann zur Konfrontation mit der Polizei, in deren Verlauf er auf die Beamten schoss und schließlich selbst tödlich getroffen wurde.

Da sowohl Schüsse auf das NS-Dokuzentrum, also auch auf das israelische Konsulat am Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 abgegeben wurden, handelte der 18-Jährige mutmaßlich antisemitisch und rassistisch.

Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine einen Karabiner älterer Bauart. Sie wurde einem Sammler abgekauft. © Polizeipräsidium München

Karabiner gelten in Österreich als Waffen der Kategorie C. Sie sind deshalb frei verkäuflich und müssen erst bis zu sechs Wochen nach dem Kauf bei den Behörden registriert werden. In die Kategorie C fallen Langwaffen, die nach jedem Schuss händisch nachgeladen werden müssen.

Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung wurden keine weiteren Waffen und kein offensichtliches islamistisches Propagandamaterial gefunden. Sichergestellte Datenträger müssen nun noch ausgewertet werden.

Ruf zufolge hatte der junge Mann am Montag eine neue Arbeit angenommen. Als er Donnerstagfrüh nicht in seinem Betrieb erschienen war, kontaktierten seine Eltern am Vormittag die Polizei und meldeten ihren Sohn als vermisst.

Von dem Vorfall in München - der da bereits stattgefunden hatte - wussten die Eltern da noch nichts. Der Vater hatte seinen Sohn in der Vergangenheit als psychisch auffällig wahrgenommen, erklärte das österreichische Innenministerium. Er soll deshalb versucht haben, mit einer Psychologin in Kontakt zu treten.

Laut den Angaben aus Wien sei der 18-Jährige kein "klassisches Islamist". Er hatte demnach bis zum vergangenen Frühjahr eine höhere Schule mit Schwerpunkt Elektrotechnik besucht und galt als guter und intelligenter Schüler.