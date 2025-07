20.07.2025 11:48 Mann zeigt Jugendlichen Hitlergruß und droht, "alle abzustechen"

Am Bahnhof in Gilching-Argelsried wurde ein 37-Jähriger am Samstag auffällig. Er ist bereits polizeilich bekannt - mehrfach.

Von Friederike Hauer

München - Am Samstag zeigte ein Mann Jugendlichen am Bahnhof in Gilching-Argelsried den Hitlergruß und bedrohte die Gruppe dann mit einer Glasflasche. Alles in Kürze Mann zeigt Jugendlichen Hitlergruß in Gilching-Argelsried

Droht mit Glasflasche und beleidigt Deutschland

Sechs Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren bedroht

Mann hat bereits polizeiliche Vorstrafen

Wie die Münchner Bundespolizei berichtete, fiel der 37-Jährige gegen 20.30 Uhr auf. Den Angaben nach soll er Deutschland beleidigt und zudem damit gedroht haben, "alle abzustechen", so die Polizei. Gegenüber sechs Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren zeigte er den Hitlergruß und rief Heil Hitler. Außerdem bedrohte er die Gruppe mit einer Glasflasche. Der Mann trat bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung: Neben Diebstahl und Sachbeschädigung stehen auch Betäubungsmitteldelikte auf seinem Konto. Nun wurde er zudem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen von der Bundespolizei angezeigt.

