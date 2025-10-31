Drogerie in Unterhaching überfallen: Hubschrauber kreist über München

München - Eine Drogerie im Stadtteil Unterhaching wurde am Donnerstagabend überfallen.

Wegen eines Unfalls und eines Raubüberfalls waren am Abend in Unterhaching zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei unterwegs. © vifogra

Die Täter betraten die Rossmann-Filiale im Bahnhofsweg gegen 19.35 Uhr. Einer der Männer bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld aus der Kasse.

Beide Täter konnten mit mehreren Hundert Euro flüchten.

Eine sofortige Fahndung unter anderem mit einem Polizeihubschrauber führte nicht zur Ergreifung der Männer.

Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide waren 18 bis 19 Jahre alt. Einer sei 1,75 bis 1,85 Meter groß, der andere mit 1,60 bis 1,70 Meter etwas kleiner gewesen. Sie trugen schwarze Kapuzenpullis und waren maskiert. Einer der Männer habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Wer Verdächtiges im Bereich Bahnhofsweg, Hauptstraße und Münchner Straße beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 089/29100 bei der Polizei melden.