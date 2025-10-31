Drogerie in Unterhaching überfallen: Hubschrauber kreist über München
München - Eine Drogerie im Stadtteil Unterhaching wurde am Donnerstagabend überfallen.
Die Täter betraten die Rossmann-Filiale im Bahnhofsweg gegen 19.35 Uhr. Einer der Männer bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld aus der Kasse.
Beide Täter konnten mit mehreren Hundert Euro flüchten.
Eine sofortige Fahndung unter anderem mit einem Polizeihubschrauber führte nicht zur Ergreifung der Männer.
Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:
Beide waren 18 bis 19 Jahre alt. Einer sei 1,75 bis 1,85 Meter groß, der andere mit 1,60 bis 1,70 Meter etwas kleiner gewesen. Sie trugen schwarze Kapuzenpullis und waren maskiert. Einer der Männer habe akzentfreies Deutsch gesprochen.
Wer Verdächtiges im Bereich Bahnhofsweg, Hauptstraße und Münchner Straße beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 089/29100 bei der Polizei melden.
Raubüberfall und tödlicher Unfall in Unterhaching
Die örtliche Nähe zu einem tödlichen Unfall in Unterhaching sorgte zunächst für Verwirrung. In der rund einen Kilometer entfernten Grünauer Allee wurde ein 33-Jähriger beim Einsteigen in ein Auto tödlich verletzt.
Die Fälle sollen aber nicht in Zusammenhang stehen: "Nach aktuellem Kenntnisstand haben wir zu diesen zwei Einsätzen keine Verbindungen, die wir dazu schaffen können", erklärte ein Sprecher der Polizei.
