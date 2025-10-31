Tödlicher Unfall in Unterhaching: Mann wollte nur ins Auto steigen

Unterhaching - Bei einem folgenschweren Unfall im Stadtteil Unterhaching ist ein 33-Jähriger tödlich verletzt worden.

Die Polizei sicherte Spuren. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt handelt. © network-pictures.com

Wie die Polizei berichtete, parkte eine 44-Jährige am Donnerstag gegen 17.45 Uhr mit ihrem BMW in der Grünauer Allee auf Höhe Hausnummer 16 am rechten Fahrbahnrand.

Dort wollte der 33-Jährige auf die Rückbank des Autos einsteigen. Noch bevor er sich im BMW befand, fuhr die Frau an. Der 33-Jährige stürzte und wurde vom Auto erfasst.

Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er wenig später starb.

Ein Gutachter soll nun klären, wie genau es zu diesem verheerenden Unfall kommen konnte, erklärte die Polizei.

Zunächst war es unklar gewesen, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt gehandelt habe. Daher waren am Abend zahlreiche Polizeikräfte, die Feuerwehr und auch ein Hubschrauber im Einsatz.