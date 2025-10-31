Ganz ohne Polizei: Anonyme Spurensicherung für Opfer sexueller Gewalt

München - Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt können in Bayern künftig mögliche Spuren vertraulich sichern lassen.

Unter anderem in Krankenhäusern sollen die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

"Bayern hat die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Krankenhäuser, vertragsärztliche Praxen sowie medizinische Versorgungszentren ab dem 1. November Gewaltopfern die vertrauliche Spurensicherung als Kassenleistung anbieten können", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (39, CSU).

Die Kosten sollen anonymisiert die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen.

Menschen, die einen sexuellen oder körperlichen Übergriff erlitten hätten, stünden oft erst einmal unter Schock, betonte Gerlach.

"Betroffene können sich in dieser Ausnahmesituation nicht immer sofort dazu durchringen, die Polizei aufzusuchen. Allerdings ist es elementar, dass die Spuren der Tat gesichert werden, da sie später vielleicht in einem straf- oder zivilrechtlichen Gerichtsverfahren zur Fallaufklärung beitragen können."

Bislang ist die vertrauliche Spurensicherung an den Instituten für Rechtsmedizin der LMU München sowie der Universität Würzburg möglich.