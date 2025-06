Messerattacke in München: Opfer berichtet von "absoluter Panik"

München - Eine Frau hat in München auf zwei Menschen eingestochen . Die Polizei schoss die 30-Jährige nieder, sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Am Tag nach der Tat hat eines der Opfer die dramatischen Augenblicke geschildert.

Alles in Kürze

Eine der Messerattacken fand an einer Wohnungstür statt. © vifogra

"Das war Panik, absolute Panik in mir", erinnert sich Arndt S. im Gespräch mit "Vifogra" an den Moment, als er realisierte, dass eine Nachbarin ihn mit einem Messer an der Tür seiner Wohnung attackiert hatte.

Die Klinge traf den 56-Jährigen zentral in der Brust. "Ich habe ja gesehen, wo der Stich war - also in der Herzgegend. Ich habe wirklich Panik verspürt." Ein großes, weißes Pflaster verdeckt die Einstichstelle.

Laut den Ärzten hatte er einen Schutzengel. Im Krankenhaus sei festgestellt worden, dass die Tiefe der Wunde bei zweieinhalb bis drei Zentimetern liege. "Man sagte mir, dass das Brustbein die Klinge quasi gestoppt habe." Das bedeute, dass er trotz allem letztlich "großes, großes Glück" gehabt habe.

Der Angriff kam für S. am Samstagabend indes praktisch aus dem Nichts.

Es habe an seiner Tür geklingelt, er diese geöffnet. "Und in dem Moment ist meine Nachbarin auf mich zugestürmt." Zunächst dachte er laut eigener Aussage noch, dass die Frau nur mit einer ihrer Fäuste auf ihn eingeschlagen hatte.