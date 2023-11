Bahn-Reisender küsst schlafende Frau auf den Mund: Richter ordnet U-Haft an

In einem Schnellzug von Stuttgart nach München hatte der junge Pole eine 40 Jahre alte Frau am Mittwochabend unvermittelt auf den Mund geküsst.

Statt seines "Urlaubs in einer psychiatrischen Klinik" kam der 24-Jährige in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt unter. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 17.30 Uhr wurden die Beamten informiert, die auf Gleis 14 in München bei Ankunft des Zuges dann auch schon bereitstanden.

Und der junge Mann hatte bereits einiges auf dem Kerbholz. In diesem Jahr wurde er schon wegen räuberischen Diebstahls angezeigt und sogar am Mittwochvormittag von der Bundespolizeiinspektion am Flughafen Frankfurt am Main beim Erschleichen von Leistungen erwischt.

Darüber hinaus standen im Polizeicomputer 15 Notierungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. Eigentums- und Fahrgelddelikten.

"Gegenüber den Beamten machte der 24-jährige Verhaltensauffällige keine oder wirre Angaben zur Sache", beschreiben die Beamten. "Er verhielt sich gegenüber den Beamten zudem unkooperativ. Der oft vielsagend lächelnde 24-Jährige äußerte lediglich, dass er auf dem Weg nach Österreich sei, um in einer psychiatrischen Klinik Urlaub zu machen."

Daraus wird vorerst nichts, jetzt findet sein "Urlaub" in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt statt. Die Polizei lobte die Mitreisende für ihr couragiertes Verhalten, das letzten Endes zur Festnahme führte.