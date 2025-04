04.04.2025 15:04 Brutale Attacke am Sendlinger Tor: Opfer auch Tage danach noch nicht vernehmungsfähig

In München wurde ein 37-Jähriger an der Tramhaltestelle am Sendlinger-Tor-Platz von einer Gruppe Männer angegriffen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein 37-Jähriger wurde an der Tramhaltestelle am Sendlinger-Tor-Platz in München von vier Männern angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sucht Zeugen. Der 37-Jährige wurde an der Tramhaltestelle am Sendlinger-Tor-Platz angegriffen. (Archiv) © Stephan Jansen dpa Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, geriet der 37-Jährige vor einer Woche in der Nacht auf Freitag gegen 3.30 Uhr mit den Männern in Streit. Dabei wurde er von der Personengruppe umringt. "Einer von ihnen schlug ihm anschließend mit voller Kraft mit der Faust ins Gesicht", so die Angaben der Polizei. Daraufhin stürzte das Opfer nach hinten, schlug mit dem Hinterkopf auf den Betonboden auf und blieb regungslos liegen. Die Täter ergriffen die Flucht in Richtung Karlsplatz (Stachus). München Crime Mann findet Handgranate am Auto: Polizei sperrt Siemensallee ab Drei unbeteiligte Zeugen im Alter von 29, 34 und 50 Jahren leisteten erste Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der 37-jährige Münchner wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er mehrere Tage behandelt werden musste. Zwischenzeitlich wurde er zwar aus der Klinik entlassen, er ist jedoch immer noch so beeinträchtigt, dass er bisher nicht vernommen werden konnte. Mann am Sendlinger Tor in München niedergeschlagen: Polizei bittet um Zeugenhinweise "Die vier unbekannten Täter können lediglich als männlich, circa 25 Jahre und dunkel bekleidet beschrieben werden", teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sendlinger Tor, Sonnenstraße oder Stachus (Ludwigsvorstadt/Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Insbesondere Hinweise zu einer größeren Personengruppe, die sich vor oder nach der Tatzeit im angegebenen Bereich aufgehalten haben, können die Ermittlungen maßgeblich unterstützen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Stephan Jansen dpa