Sie haben ihn! Totschläger aus Botanischem Garten von Polizei festgenommen

München - Der Totschläger aus dem Alten Botanischen Garten ist offenbar von der Polizei geschnappt worden. Das will die " Bild " in Erfahrung gebracht haben.

Mit Aufnahmen aus Videokameras suchten die Beamten nach dem Verdächtigen. Jetzt ist er offenbar gefasst. © Polizeipräsidium München

Wie die Polizei inzwischen bestätigte, wurde ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger in Düsseldorf mit Hilfe der dortigen Kollegen festgenommen. Gegen ihn lag bereits ein anderer Haftbefehl vor.

Die Ermittler vermuten demnach, dass sich der polnische Staatsbürger in Richtung Niederlande absetzen wollte. Ein europäischer Haftbefehl sei bereits wegen der Tat in München vorbereitet gewesen.

Der mutmaßliche Täter soll bereits wegen weiterer Delikten einschlägig bei der Polizei bekannt sein. Überwiegend wegen Gewalttaten.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um den 30 Jahre alten Rafal Artur P. handeln. Staatsanwaltschaft und Polizei haben um 11.37 Uhr eine Pressekonferenz gestartet. Ermittelt werde nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

In der Pressekonferenz unterstrich der Chef der Mordkommission, Stephan Beer, die Wichtigkeit der installierten Kameras. So konnte die Entwicklung der Straftat minutengenau rekonstruiert werden. "Der Schlüssel zum Erfolg war die polizeiliche Videoüberwachung", so Beer.

Zufällig wurde der Gesuchte durch einen Kollegen vor der Tat kontrolliert und die Personalien gesichert, wie sich später am Tag herausstellte. Laut bisherigen Informationen wurden noch am Tattag (Mittwoch, 25. September) insgesamt drei Wohnungen in verschiedenen Münchner Stadtteilen durchsucht worden sein.