22.10.2023 14:15 Streit auf Kirchweih: Kontrahent mit Glasflasche auf Kopf geschlagen und niedergestochen!

In Markt Bibart ist in der Nacht auf Sonntag ein 39 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden, nachdem er zuvor mit zwei Personen in Streit geriet.

Von Marco Schimpfhauser

Markt Bibart - In der Nacht auf Sonntag ist im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ein Mann bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Nach der Erstversorgung musste das 39-jährige Opfer in eine Klinik gebracht und notoperiert werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Laut Polizeiangaben ist der 39-Jährige zuvor mit zwei 22 Jahre alten, ihm bekannten Männern in Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung soll einer der beiden jüngeren Männer dem 39-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. "Im Anschluss wurden dem Mann mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand mehrere Stichverletzungen zugefügt", gab das Polizeipräsidium Mittelfranken bekannt. Die beiden Angreifer seien daraufhin vom Tatort weggelaufen. München Crime Gefangenen-Transporter in München umstellt: Wollten sie Kumpel vor dem Knast retten? Zeugen der Attacke alarmierten umgehend den Notruf. Nach der Erstversorgung durch das medizinische Fachpersonal vor Ort wurde der Schwerverletzte in eine Klinik gebracht, wo er notoperiert werden musste. Am Tatort begannen die Beamten mit den Ermittlungen und sicherten Spuren. Hier schloss sich kurz darauf auch die Mordkommission mit an. "In den Morgenstunden gelang es, einen der beiden Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift vorläufig festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 22-Jährigen", heißt es weiter."Nach dem namentlich bekannten mutmaßlichen Mittäter wird noch gesucht."

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa