Tritte gegen den Kopf: 59-Jähriger in München von Teenagern verprügelt

München - In München ist ein 59-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher verletzt worden.

Alles in Kürze

Die Polizei übergab die Jugendlichen an ihre Eltern. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 13.50 Uhr an der Ecke Eckenfeldener Straße und Schwarzwaldstraße im Münchner Stadtteil Englschalking.

Dort geriet ein 59-jähriger Radfahrer mit vier Jugendlichen (weiblich 12 und 13 Jahre alt, männlich 13 und 15 Jahre alt) in Streit.

"Im Verlauf des Streits entwickelte sich eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung", wie die Polizei es beschreibt. Der 59-Jährige ging daraufhin zu Boden. Dort wurde er durch Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt.

Zeugen alarmierten die Polizei, die alle Beteiligten noch vor Ort antreffen konnte.