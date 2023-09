Versuchter Totschlag: Mädchen (17) schwer verletzt! Polizei fasst drei Verdächtige kurz vor der Grenze

Bad Tölz - Bei einer heftigen Auseinandersetzung in einer dezentralen Unterkunft für Asylsuchende ist am Mittwochabend ein 17 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden.

Drei dringend Tatverdächtige konnten von der Polizei nahe der deutsch-französischen Grenze festgenommen werden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mitteilte, sei der Streit gegen 22.30 Uhr im Gebäude ausgebrochen.

"Die Streitigkeit habe sich nach den bisherigen Erkenntnissen wenig später vor das Anwesen verlagert", heißt es vonseiten der Beamten.

"Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung haben mehrere Männer einen 24-Jährigen sowie einen 33-Jährigen, möglicherweise unter Beteiligung eines Pkw, leicht bis mittelschwer verletzt."

Ein 17 Jahre altes Mädchen erlitt schwere Verletzungen, soll sich jedoch inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr befinden. "Die ukrainischen Tatverdächtigen flüchtete im Anschluss mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung."

Während die Verletzten vor Ort und schließlich in Kliniken versorgt werden konnten, verliefen die sofortigen Such- und Fahndungsmaßnahmen vorerst ohne Erfolg. Am Donnerstagabend konnte schließlich das Auto der drei Verdächtigen nahe der deutsch-französischen Grenze entdeckt werden.