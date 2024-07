07.07.2024 12:32 Fan Zone und Stadion in München gesperrt: Stadt nutzt Absage für speziellen Gruß

Am spielfreien Sonntag bleibt die Fan Zone in München geschlossen. Am Montag geht es wieder weiter mit dem Programm. Zeit also, Danke zu sagen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Wer am spielfreien Sonntag etwas EM-Luft schnuppern und zelebrieren möchte, wird in München zum Wochenend(end)spurt nicht überall fündig. Freude, Trauer, Leidenschaft, Trost: Die Stadt München bedankt sich für das Sommermärchen-Feeling während der EM 2024. © Montage: Screenshot/Instagram/Stadt München (2) "Aufgrund der schlechten Wetteraussichten gibt es am Sonntag, 7. Juli, kein Programm in der Fan Zone. Auch die Partnerstände bleiben geschlossen", teilte die Stadt mit. Ab Montag, 13 Uhr, soll wieder alles wie gewohnt vor Ort ablaufen. "Das Public Viewing des Halbfinales in der Fußball Arena München am Dienstag wird in der Fan Zone stattfinden. Das Olympiastadion bleibt geschlossen", heißt es weiter. Die Stadt München nutzte jedoch den Umstand, um einen ganz speziellen Gruß in Richtung der Deutschen Nationalmannschaft zu schicken – in Form eines Videos zur Europameisterschaft. München Ed Sheeran, Nelly Furtado und Co.! Staraufgebot für Fanfest vor EM-Start in München Auf Instagram gibt es einen Zusammenschnitt einzelner Fan-Szenen aus dem Olympiastadion und der Fan Zone während der Partien der DFB-Elf. "In der Fan Zone München haben alle mitgefiebert, die deutschen Fans und ihre Gäste", heißt es unter anderem, während im Hintergrund die Live-Version des Songs "Viva La Vida" ("(Es) lebe das Leben") der britischen Pop-Rock-Band "Coldplay" zu hören ist. "Erinnert euch noch einmal an die großen Momente in der Fan Zone München. Hier im Reel zeigen wir sie. Und sagen mit euch: Danke, @dfb_team." Fan Zone wird für Spanien gegen Frankreich ein letztes Mal geöffnet Zum Viertelfinalspiel, in dem sich Deutschland gegen Spanien geschlagen geben musste, waren auf den beiden genannten Public-Viewing-Flächen deutlich über 50.000 Fans am Mitfiebern. "So bitter der gestrige Abend und das Ausscheiden der deutschen Mannschaft war, die Art, wie das Team aufgetreten ist, hat weit über den Fußball hinaus eine unglaublich positive Wirkung gehabt. Deutschland mal gut gelaunt, könnte man das zusammenfassen", resümiert Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD). Am Dienstag wird zum letzten Mal die Fan Zone geöffnet, wenn in der bayerischen Landeshauptstadt Spanien auf Frankreich trifft.

