06.05.2026 21:46 FC Bayern gegen PSG live: Horror-Start! Dembele erwischt FCB eiskalt

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Liveticker: Der FCB liegt aktuell mit 0:1 durch den Treffer von Dembele zurück.

Von Ivan Simovic

München - Blitz-Wiedersehen zweier Fußball-Giganten: Zum Rückspiel im Halbfinale der Champions League empfängt der FC Bayern heute Abend Paris Saint-Germain.

Aktueller Spielstand: FC Bayern München - Paris Saint Germain 0:1 Torschütze: Ousmane Dembele 0:1 (3. Minute) TAG24 berichtet im Liveticker vom Kracher-Match und hält Euch laufend am Ball.

42. Minute: Musiala lässt Mendes rechts stehen, zieht in den Strafraum und spielt scharf nach innen, doch PSG-Torhüter Safonov ist da, taucht ab und klärt die Kugel.

39. Minute: Mit dem Ende der ersten Hälfte im Blick rennen die Bayern weiter dem Rückstand hinterher. Zur Erinnerung: Mindestens zwei Treffer brauchen die Münchener noch, um hier wenigstens noch die Verlängerung zu erzwingen.

36. Minute: Mit vollem Einsatz geht Tah in die Duelle mit "Kvaradona" und blockt gleich zweimal die Hereingabe in den Strafraum. So wichtig!

33. Minute: Am Fünfmeterraum steigt Neves zum Kopfball hoch, im langen Eck reagiert FCB-Schlussmann Neuer jedoch super, indem der 40-Jährige das Leder an den Pfosten lenkt.

31. Minute: Fehlentscheidung von Schiedsrichter Pinheiro?

Vitinha schießt bei einem Klärungsversuch im eigenen Sechzehner Neves aus kurzer Distanz an den abgespreizten Arm. Der Schiri bewertet die Situation aber auch diesmal anders und winkt ab, es geht weiter. Ein Fehler?

28. Minute: Laimer spielt den Ball gegen die Hand des schon mit Gelb verwarnten Medes, doch der Unparteiische entscheidet auf Handspiel des Bayern-Akteurs, der den Ball zuvor offenbar berührt hat.

27. Minute: Olise wird von Kane in Szene gesetzt, lässt Mendes mit einem Übersteiger stehen, schließt gefühlvoll mit links ab, setzt das Leder aus rund 18 Metern jedoch knapp über die Latte.

24. Minute: Musiala verliert den Ball an Vitinha, der sofort Kvaratskhelia einbindet, allerdings suchen die Pariser nicht die Tiefe, drehen stattdessen wieder ab.

22. Minute: Nun kommt Diaz auf der anderen Seite zum Abschluss, doch der Schuss segelt klar über das PSG-Gehäuse von Safonov.

20. Minute: "Kvaradona" setzt sich links mit feiner Technik durch, dribbelt am Sechzehner entlang, schließt zentral ab, doch Kimmich blockt den Ball.

19. Minute: In Höhe der Mittellinie wird Diaz von Stanisic angespielt, dann jedoch mit einem Foul zu Boden gebracht. Freistoß.

17. Minute: Aktuell bräuchte die Kompany-Elf zwei Tore, um zumindest noch den Weg in die Verlängerung offen zu halten.

15. Minute: PSG-Motor Neves vertändelt den Ball an der linken Eckfahne gegen Diaz, der sich die Kugel schnappt, in den Strafraum geht, Kane aber nicht anspielen kann.

13. Minute: Die Bayern haben sich offenbar von der eiskalten Dusche erholt, stehen nun wieder höher und gehen früh ins Pressing gegen die Gäste.

10. Minute: Von der rechten Seite bringt Münchens Olise eine Flanke in den Strafraum, die jedoch keinen Mitspieler erreicht und hinter dem langen Pfosten ins Aus fliegt.

8. Minute: Schon früh in dieser Partie zeigt der portugiesische Schiri die Gelbe Karte. Mendes ist auf der Außenbahn im Zweikampf gegen Olise zu spät, wird dafür verwarnt.

5. Minute: Die Bayern kommen nun erstmals in die gegnerische Hälfte, doch der Angriff verpufft wieder, weil sie die Kugel verlieren.

3. Minute: Kalte Dusche für die Bayern

Tor für PSG! Kvaratskhelia beschleunigt von der Mittellinie aus, sprintet im Volltempo in Richtung des FCB-Strafraums davon, lässt alle Gegenspieler hinter sich, blickt anschließend auf und erkennt den von hinten in die Box heranstürmenden Dembele, der perfekt positioniert ist und dessen Zuspiel direkt im Kasten von FCB-Keeper Neuer verwertet.

1. Minute: Anpfiff in der Alianz Arena

Vorhang auf! Das Spiel läuft. Die Münchener haben den Ball, spielen von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Wie gewohnt tragen Bayerns Akteure Rot, die Gäste aus Paris sind in Dunkelblau gekleidet.

Vor Anpfiff: "Schießt uns ins Finale" ist auf einem großen Transparent der Heimfans zu lesen, bringt den Wunsch der FCB-Anhängerschaft nach dem Finaleinzug klar auf den Punkt.

Vor Anpfiff: Es ist endlich so weit! Angeführt von Schiedsrichter Pinheiro laufen beide Teams ein.

Vor Anpfiff: Gänsehaut! Passend zu diesem Fußball-Leckerbissen hat die aktive Fanszene des FCB keine Kosten und Mühen gescheut, eine XXL-Choreo über die gesamte Südkurve hinweg umgesetzt.

20.45 Uhr: PSG mit Mini-Vorteil ins Rückspiel gegen den FCB

Die Franzosen gehen nach dem historischen 5:4-Spektakel vor einer Woche mit nur einem Tor Plus in das alles entscheidende Schwergewichts-Duell um den Einzug ins Endspiel. Für die Mannschaft von FCB-Chefcoach Kompany bleibt das Weiterkommen damit weiterhin greifbar, ebenso wie auch der Traum vom dritten Triple der Klubgeschichte aus Königsklassen-Titel, DFB-Pokalsieg und Meisterschaft. Pack mas.

20.32 Uhr: FC Arsenal wartet im Champions-League-Finale

Showdown! Heute Abend fällt die Entscheidung über das zweite und somit auch letzte Finalticket. Bereits sicher für das Endspiel in Budapest am 30. Mai qualifiziert ist der Londoner Hauptstadt-Klub FC Arsenal. Gegen das spanische Top-Team von Chefrainer Diego Simeone (56) behielten die "Gunners" um DFB-Star Kai Havertz (26) am gestrigen Dienstag die Oberhand, gewannen nach dem 1:1-Hinspiel-Remis im eigenen Stadion hauchdünn mit 1:0.

20.08 Uhr: Zaire-Emery ersetzt Hakimi

Und die Gäste aus der französischen Hauptstadt? Wie zuvor bereits hier vermutet, setzt PSG-Chefcoach Enrique die erwarteten Änderungen um: Zaire-Emery übernimmt für den verletzten Hakimi die Position hinten rechts. Fabian rückt dafür von der Bank in die Startelf, bildet zusammen mit Neves sowie Vitinha das Zentrum. Ansonsten bleibt alles unverändert.

19.59 Uhr: Aufstellungen sind da! So startet der FC Bayern ins Halbfinal-Rückspiel

Etwas mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff sind die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekannt gegeben worden. Der erste Blick gilt dem FC Bayern: Kompany vertraut nach dem Hinspiel erneut seiner absoluten Top-A-Elf, nimmt aber eine Anpassung vor und bringt Laimer anstelle von Davies.

Nach dem furiosen Neun-Tore-Wahnsinn in Paris: Münchens Cheftrainer Vincent Kompany (40) wechselt nur einmal. © Sven Hoppe/dpa

19.40 Uhr: Hier läuft das Kracher-Duell live im TV

Königsklassen-Fußball im Pay-TV! Das heutige Halbfinal-Rückspiel ist nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen. Los geht es dabei um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Laura Wontorra (37) führt als Moderatorin durch den Abend. Die beiden Ex-DFB-Akteure Michael Ballack (48) und Sami Khedira (39) sind als Experten im Einsatz. Max Siebald (33) kommentiert die Partie. Wer möchte, kann das Match aber auch hier im Liveticker mitverfolgen, bleibt damit ebenfalls up to date.

Analysiert das Geschehen auf dem Platz: Sami Khedira (39, Archivfoto). © Harry Langer/dpa

19.22 Uhr: Polizei gibt Entwarnung

Am U-Bahnhof Dietlindenstraße ist der Feuerwehreinsatz laut Polizei München beendet. Sämtliche Sperren sind aufgehoben, der Verkehr läuft somit wieder normal. Das teilten die Beamten auf ihrer offiziellen X-Seite mit.

19.04 Uhr: U-Bahn mit etwa 1000 Fußballfans geräumt

Blaulicht-Alarm vor dem Giganten-Duell in der Allianz Arena. Am U-Bahnhof Dietlindenstraße läuft nach Angaben der Polizei München aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Dabei mussten rund 1000 Fußballfans aus einer Bahn evakuiert werden. Auslöser dafür sei übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Zug der U6 auf dem Weg zum Stadion gewesen. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die Passagiere daraufhin an die Oberfläche geführt, teilte unter anderem die Abendzeitung mit. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. "Daher kommt es in diesem Bereich aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wenn möglich, weiträumig umfahren", erklärten die Beamten via X.

Die Münchener Feuerwehr ist derzeit im Norden der Stadt gefordert. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ein verletzungsbedingter Vorteil für den FC Bayern? Paris Saint-Germain muss heute nämlich auf Superstar Achraf Hakimi (27) verzichten. Der Rechtsverteidiger laboriert an Oberschenkelbeschwerden, fällt deswegen mehrere Wochen aus. Ein schwerer Ausfall, der das Team von PSG-Trainer Luis Enrique (55) aber nicht zwingend vor größere Probleme stellt. So könnte beispielsweise Warren Zaire-Emery (20) aus dem Zentrum auf die rechte Abwehrseite rücken. Fabian würde in diesem Fall von der Bank ins zentrale Mittelfeld wechseln, dort den 20-jährigen 60-Millionen-Mann ersetzen. Auf Seiten des FCB fällt dagegen Serge Gnabry (30, Adduktorenverletzung) aus. Dafür kann Chefcoach Vincent Kompany (40) wieder auf drei Rückkehrer bauen. Lennart Karl (18), Tom Bischof (20) sowie Raphael Guerreiro (32) sind nach ihren Verletzungen wieder Teil des Aufgebots.

PSG-Akteur Achraf Hakimi (27) ist verletzt und muss heute passen. © FRANCK FIFE / AFP

18.23 Uhr: Bayern-Ultras stimmen auf Knaller-Heimspiel ein

Geschlossener Support: Im Vorfeld des Kracher-Duells im eigenen Wohnzimmer hat die aktive Fanszene des FC Bayern einen einheitlichen Dresscode ausgegeben. Unter dem Motto "Alle in Rot" rufen die Ultras dazu auf. Der FCB selbst formulierte den Appell an seine Anhänger mit den Worten: "Zieh' daher ein rotes Shirt, eine rote Jacke, ein Bayerntrikot aus Deinem Schrank über" und stellte diesen für die 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena auf seiner Website online. "Zeig, dass du Teil von etwas Größerem bist. Zeig, dass du wie unsere Mannschaft bereit bist, alles zu geben", teilte der deutsche Rekordmeister zudem mit.

Ausverkauft! Rund 75.000 Zuschauer werden zum heutigen Knaller-Match in der Allianz Arena erwartet. © Tom Weller/dpa

18.05 Uhr: FC Bayern spielt gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions-League-Finale

Mia san maximal gefordert: Der FC Bayern kann heute das Finalticket der Champions League für Budapest (30. Mai) lösen, steht dabei gegen Paris Saint-Germain jedoch vor einer Mammutaufgabe. Nach dem furiosen 4:5 (2:3) in Paris am vergangenen Dienstag braucht der deutsche Rekordmeister im Rückspiel gegen den amtierenden Titelträger nämlich einen Sieg mit zwei Treffern Vorsprung, um ins Endspiel einzuziehen. Reicht es am Ende nur zu einem Tor Differenz, muss die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Dass es am Ende sogar ins Elfmeterschießen gehen könnte, ist längst einkalkuliert: "Das ist seit Wochen in jedem Training dabei. Es ist nicht spontan, sondern geübt - so wie alle unsere Abläufe", erklärte FCB-Coach Vincent Kompany (40) vor dem alles entscheidenden Giganten-Duell. Egal wie, Hauptsache weiterkommen: "Ziel ist es, eine komplette Leistung zu zeigen und zu gewinnen. Wir wollen ins Finale", stellte Kompany unmissverständlich klar.

Auch auf ihn und seine Tore wird es an diesem Königs-Abend ankommen: Bayern-Knipser Harry Kane (32). © Alain JOCARD / AFP

Ein Star, der den Unterschied macht: Ballon-d'Or-Sieger und PSG-Juwel Ousmane Dembele (28) zählt zu den 20 wertvollsten Spielern der Welt. © Alain JOCARD / AFP

6. Mai, 18 Uhr: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Liveticker