12.05.2025 07:53 Autobrand am Kapuzinerplatz: Notarztteam zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeugs der Münchner Feuerwehr musste am Sonntag am Kapuzinerplatz ein Auto löschen.

Von Jan Höfling

München - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeugs der Münchner Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag am Kapuzinerplatz ein brennendes Auto löschen. Hilfe gab es von einem Anwohner. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. (Symbolbild) © 123RF/suprachai Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, hatte sich am Vortag gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer bei der Notarztbesatzung gemeldet. Aus dem Motorraum seines Wagens drang zu diesem Zeitpunkt bereits schwarzer Rauch. Der Notarzt griff daraufhin zu einem im Fahrzeug befindlichen Pulverlöscher, der Rettungssanitäter forderte über Funk weitere Einsatzkräfte an. Gemeinsam mit einem Anwohner, der den Brand ebenfalls bemerkt hatte und mit einem weiteren Feuerlöscher zu Hilfe geeilt war, konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. München Feuerwehreinsatz Winziger Spalt stellt Feuerwehr vor Herausforderung Die inzwischen eingetroffene Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs übernahm die Nachlöscharbeiten und kontrollierte den Wagen zusätzlich noch mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Brandherde. Aufgrund des schnellen Eingreifens konnte laut Feuerwehr eine Ausbreitung des Feuers auf das restliche Fahrzeug verhindert werden. Zur Ursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens liegen aktuell keine Informationen vor.

Titelfoto: 123RF/suprachai