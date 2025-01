Brand in Berg am Laim: Feuerwehr rettet Menschen aus Haus, Frau in Klinik gebracht

München - Großeinsatz für die Münchner Feuerwehr am gestrigen Donnerstagabend!

Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Einsatzkräfte am heutigen Freitagmittag mitteilten, hatte ein Anwohner am Vorabend gegen 21.34 Uhr der Integrierten Leitstelle telefonisch Rauch und Feuerschein in einem Haus gemeldet.

Sofort eilten mehrere Fahrzeuge in die Else-Rosenfeld-Straße im Stadtteil Berg am Laim.

Ein zuerst eingetroffener Rettungswagen und die ebenfalls anwesende Polizei entschieden sich vor Ort kurzerhand, die betroffene Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet, gewaltsam zu öffnen.

Da die Räume aber schon stark verraucht waren, war ein Betreten ohne Atemschutz nicht möglich.

Mehrere Trupps betraten das Appartement, konnten das Feuer lokalisieren und löschen. Personen befanden sich demnach glücklicherweise nicht darin.