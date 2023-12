Doppelhaushälfte in München brennt: Ehepaar schwer verletzt

München - In München ist ein Ehepaar bei einem Brand in der Nacht zum Freitag schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 1.35 Uhr alarmiert.

Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Stademannstraße in Altperlach eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dachfenster der betroffenen Doppelhaushälfte.

Ein Atemschutztrupp konnte den 97-jährigen Bewohner und seine 81-jährige Frau schwer verletzt aus dem Dachgeschoss retten.

Das Ehepaar wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Doppelhaushälfte konnte verhindert werden. Das Dachgeschoss brannte jedoch vollständig aus.