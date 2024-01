14.01.2024 07:49 Dramatische Szenen mitten in München! Schnelles Handeln rettet Senior das Leben

Von Jan Höfling

München - Ein schnelles Handeln kann entscheidend sein! Ein 80 Jahre alter Senior hat in der Maxvorstadt bei einem Spaziergang einen Herzkreislaufstillstand erlitten. Ersthelfer und Rettungsdienst konnten sein Leben jedoch retten. Die Retter konnten den Mann in eine Klinik bringen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Mann am Samstagnachmittag um kurz nach 16.30 Uhr im Bereich der Schraudolphstraße und Zieblandstraße zu Fuß unterwegs, als er plötzlich zunächst ins Taumeln geriet und dann leblos zu Boden sackte. Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt beobachtete die dramatischen Szenen und reagierte blitzschnell. Er setzte einen Notruf ab und begann anschließend sofort mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung. Zwei "Mobile Retter", es handelt sich dabei um registrierte Ersthelfer der Kooperation München rettet Leben, eilten dem Mediziner zu Hilfe und unterstützen dessen Reanimationsmaßnahmen. München Feuerwehreinsatz Adventskranz brennt: Feuerwehr bricht Tür auf und rettet 89-Jährige Diese wurden vom lediglich knapp vier Minuten nach dem Absetzen des Notrufs eingetroffenen Rettungskräften intensivierten. Durch den Einsatz eines Defibrillators konnte der Herzrhythmus schlussendlich wieder hergestellt werden. Der 80-Jährige wurde wach und bei vollem Bewusstsein zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht.

