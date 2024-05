Ein Auto wollte der Vogel wohl eher nicht mieten: Schwan sorgt für Feuerwehreinsatz!

Der Schwan konnte unverletzt umgesiedelt werden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Einsatzkräfte am heutigen Samstagmittag zu dem Fall mitteilten, hatte der Schwan es sich am Freitag auf dem Parkplatz einer Autovermietung in der Boschetsrieder Straße bequem gemacht. Um kurz nach 20 Uhr wurde die Feuerwehr informiert.

Trotz guten Zuredens und einer "Starthilfe" machte das Tier keine Anstalten, das Gelände selbstständig wieder zu verlassen. Ungeachtet der ungeeigneten Umgebung schien sich der Schwan laut Feuerwehr wohlzufühlen. Ein Verbleib war jedoch kein Thema.

Um eine mögliche Gefährdung für den Verkehr auf und rund um den Parkplatz auszuschließen und das Leben des Tieres zu schützen, wurde entschieden, den Schwan einzufangen sowie ihn umzusiedeln.

Das klappte dann auch überraschend gut. Nahezu ohne Gegenwehr zu leisten ließ sich der große Wasservogel einfangen.