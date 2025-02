Einkaufszentrum "pep" unter Wasser: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

München - Ein Wasserschaden hat am Samstag am Einkaufszentrum in Neuperlach zu einem großen Einsatz der Münchner Feuerwehr geführt.

Insgesamt waren etwa 80 Kräfte der Feuerwehr München mehr als achteinhalb Stunden vor Ort beschäftigt. Der Sachschaden am Gebäude konnte noch nicht beziffert werden.

Die Geschäfte des Einkaufszentrums konnten nach und nach öffnen, in Teilen des Gebäudes dauern die Aufräumarbeiten an, so die Feuerwehr am Mittag.