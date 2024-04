Feuer bei Feinkost-"Käfer": Passanten bemerken Rauch im Geschäft

München - Im Stammhaus des Feinkostunternehmens "Käfer" in München-Bogenhausen hat es in der Nacht zum Montag gebrannt.

Am Stammhaus von Feinkost-"Käfer" in der Prinzregentenstraße ist ein Feuer ausgebrochen. © IMAGO / imagebroker

Passanten hatten um kurz vor Mitternacht Rauch in den Geschäftsräumen eines Feinkostladens in der Prinzregentenstraße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte mussten sich mit Gewalt Zutritt verschaffen und gingen anschließend im 1400 Quadratmeter großen Laden auf Ursachensuche.

In einem Büroraum, der an die Geschäftsräume anschließt, wurde schließlich ein Brand entdeckt und gelöscht. Laut Feuerwehr standen Mobiliar, Büromaterial und Gerätschaften in Flammen.

Da das Haus vom Keller bis zum ersten Obergeschoss voller Rauch stand, waren die Einsatzkräfte noch längere Zeit mit der Lüftung beschäftigt. Erst um kurz vor 2 Uhr am Morgen konnte die Feuerwehr abziehen.