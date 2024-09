Bagger auf Baustelle in Flammen: War ein Brandstifter am Werk?

Die Kripo sucht nach einer möglichen Brandstiftung in München-Nymphenburg Zeugen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Behörden am Freitag mitteilten, ging der Notruf am Donnerstag gegen 18.35 Uhr ein. Demnach stand ein Bagger auf einer Baustelle in der Margarethe-Danzi-Straße in Nymphenburg in Flammen.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Da durch das Feuer auch eine Hydraulikleitung beschädigt wurde, lief Öl aus. Das Umweltreferat wurde daher über den Vorfall informiert.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach einem möglichen Brandstifter durch die Polizei verliefen erfolglos.

Zum entstandenen Sachschaden konnten weder Polizei noch Feuerwehr Angaben machen. Das Kommissariat für Branddelikte der Münchner Kriminalpolizei ermittelt.